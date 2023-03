Grève des services publics ce vendredi 10 mars : que dénoncent les syndicats ?

Point d’orgue d’une semaine d’actions syndicales, des grèves seront menées ce vendredi dans l’ensemble des secteurs de la fonction publique. Les syndicats dénoncent le sous-financement, le manque de personnel et la trop faible attractivité des conditions de travail dans la fonction publique.

L’avenir des pensions est source de préoccupation, même si jusqu’à présent - à l’exception des policiers -, il n’y a pas de changement annoncé pour les autres services publics comme l’enseignement, ou l’armée.

En raison du manque d’investissements et de la pénurie de personnel dans presque tous les services, il est de plus en plus difficile de continuer à fournir des services de qualité

Autre préoccupation entendue dans bon nombre de services publics : un manque de moyens humains, faute de recrutement suffisant durant des années. "En raison du manque d’investissements et de la pénurie de personnel dans presque tous les services, il est de plus en plus difficile de continuer à fournir des services de qualité. Bien que les fonctionnaires fassent de leur mieux jour et nuit", déplorent les syndicats dans le flyer qu’ils ont rédigé en front commun.