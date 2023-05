Grève des scénaristes : les raisons de la grogne et les conséquences pour nous

Ce mardi, les scénaristes américains se sont mis en grève après six semaines de négociation portant sur la hausse de leur rémunération. Cette grève nous concerne car elle risque d'avoir un impact plus ou moins important sur la sortie des films et des séries américaines.

En quelques années seulement, l'industrie du cinéma a grandement changé. Les sites de streaming ont révolutionné le milieu du divertissement et ont contribué à l'apparition de nouveaux formats. Notamment le nombre actuel d'épisodes par saison. Si avant, 22 épisodes étaient la norme, aujourd'hui, on en retrouve entre 8 et 10 par saison. Mais ces changements ne sont pas sans conséquences pour les scénaristes américains, qui sont payés en fonction du nombre d'épisodes, et donc, gagnent nettement moins malgré le fait que la production prenne plus de temps. Et ce n'est pas tout : les studios et plateformes continuent d'enregistrer d'importantes pertes financières, des suppressions d'emploi et sont contraints de stopper la production de séries qui semblaient pourtant prometteuses. En d'autres termes, les scénaristes en pâtissent et aspirent à une situation plus stable.

Pour cette raison, la Writer's Guild Alliance (le syndicat des scénaristes) a plaidé pour une compensation plus adéquate auprès de l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP, Alliance of motion picture and television producers), qui représente les plus grands studios et plateformes. Mais leurs discussions se sont conclues sans accord, ce qui a mené à la grève, comme le résume le USA Today dans un article.