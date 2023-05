Grève des scénaristes : la dernière saison de Stranger Things et d’autres séries mises en pause

L’écriture de la saison finale a commencé en août 2022, peu de temps après le premier épisode de la quatrième saison, et semble être terminée. Mais tourner sans la présence de scénaristes sur le tournage n’est pas envisageable, les scénarios étant souvent retravaillés en cours de production.

Après la fin de la série principale, la franchise continuera sur la célèbre plateforme de streaming. Deux projets sont en préparations : un spin-off sous la forme de pièce de théâtre qui sera présentée fin 2023 à Londres et une série animée se déroulant dans le même monde, produite par Matt et Ross Duffer, aux côtés de Shawn Levy et de Dan Cohen.

A l’instar de Blade (Marvel), Big Mouth et Cobra Kai, la série star de la plateforme de streaming rejoint désormais les groupes des franchises confrontées à des retards ou des pauses de production à cause de la grève des scénaristes en cours.

Pour Blade, le tournage devait débuter le mois prochain à Atlanta. Le scénariste Nic Pizzolatto n’avait pas terminé son travail avant la grève.

Cobra Kai, la série spin-off de Karaté Kid, s’apprête aussi à tirer sa révérence. La sixième et dernière saison est actuellement en tournage. Pour autant, l’écriture n’était pas tout à fait bouclée. Sur Twitter, l’un des créateurs Jon Hurwitz a annoncé que leurs scénaristes sont en grève et que les “crayons sont posés dans la salle d’écriture. Il n’y a pas de scénariste sur le tournage. Ce ne sont pas des moments amusants, mais ils sont malheureusement nécessaires”.