Grève des scénaristes : l’intelligence artificielle, déjà au coeur des débats, pour remplacer les grévistes ?

Depuis mardi, les scénaristes américains sont en grève, ce qui devrait affecter la sortie des films et des séries. Malgré six semaines de négociation, le syndicat des scénaristes (Writer's Guild of America) et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of motion picture and television producers) n'ont pas trouvé d'accord. En plus de la hausse des salaires, les scénaristes demandaient à réguler l'IA pour créer des scénarios.

La popularité de ChatGPT et les avancées de l'intelligence artificielle font la une dans les médias depuis plusieurs mois déjà. On a récemment parlé des dangers qu'elle constitue pour l'industrie musicale. De nombreux artistes partagent la crainte d'être remplacés par des robots (ou du moins à quelques exceptions près). C'est un peu différent pour les scénaristes. Selon le Hollywood Reporter, ils se doutent qu'ils ne vont pas perdre leurs places mais ils refusent d'être utilisés pour améliorer les projets créés par l'IA. Rattraper ce qui ne va pas allongerait leur temps de travail de rattraper sans pour autant être bien payé en conséquence.

Dans un document mis en ligne lundi sur le site de leur syndicat, on découvrait leurs demandes relatives à l'IA : elle n'écrira ou ne réécrira pas d'histoire ; elle ne sera pas non plus utilisée comme source d'information ; les écrits ne serviront pas à l'entraîner. L'alliance des producteurs de cinéma et de télévision, qui représente les principaux des grands studios et plateformes, a décliné leur requête. À la place, ils ont proposé d'organiser des "réunions annuelles pour parler des avancées technologiques", considérant que l'IA n'était pas encore assez développée pour la restreindre.

Cette réponse est l'une des raisons qui a poussé les scénaristes à faire grève. Les propos de l'alliance ont provoqué l'indignation, comme le souligne CBS. "Refuser d'écarter l'idée de remplacer quelqu'un par un programme informatique indique un véritable manque de respect", a déclaré Mark Harris, un des membres de la Writer's Guild of America, avant d'ajouter : "Cela indique que vous avez une incompréhension totale de ce qu'est l'écriture, de ce que font les scénaristes et du rôle de l'imagination humaine, qui ne peut pas être recréée quand on élabore une œuvre fictionnelle".

Les scénaristes sont prêts à tout pour faire entendre leurs voix. La preuve : ils sont déjà plus de 11 000 à manifester devant les grands studios hollywoodiens. Mais cela ne les empêche pas d'avoir peur, si la grève s'éternisait, des conséquences qu'il y aurait sur leur travail. Pour éviter de perdre trop d'argent, les studios pourraient proposer aux producteurs d'utiliser l'IA pour élaborer leurs scénarios.

Toujours selon le Hollywood Reporter, ce serait d'ailleurs déjà le cas. "J'ai eu quelques personnes haut placées qui m'ont demandé, si une grève se produisait, à quelle vitesse ils pourraient mettre en place un système d'IA pour écrire les scripts, et ils étaient très sérieux", a expliqué Amy Webb, la PDG de Future Today Institute.