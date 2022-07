Grève des pilotes Ryanair ces 23 et 24 juillet : des suppressions de vols attendues, que faire si vous êtes impactés ?

Si, si le voyageur arrive à destination finale avec un retard de plus de trois heures, une indemnisation lui est due, sauf en cas de force majeure.

Si l’heure de départ du vol est retardée d’au moins cinq heures ou si le vol est annulé, le passager a droit à un autre vol ou à un remboursement et à une indemnisation. Celle-ci s’élève à 250, 400 ou 600 euros, en fonction de la distance.

