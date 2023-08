Grève des pilotes belges de Ryanair ces lundi et mardi, c'est la troisième en un mois

Le bras de fer se poursuit entre les pilotes de Ryanair basés en Belgique et la direction de la compagnie aérienne irlandaise low cost. Pour la troisième fois cet été, plusieurs vols seront annulés ces lundi 14 et mardi 15 août. 88 vols au départ et à l’arrivée de Charleroi ne seront pas assurés, sur un total de 340 prévus. Les passagers concernés ont en principe été avertis par la compagnie.