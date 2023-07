Grève des pilotes belges de Ryanair : 29 vols au départ de Charleroi annulés ce dimanche

On savait déjà que 31 vols au départ de Charleroi étaient annulés ce samedi 15 juillet. On sait désormais que dimanche, le 16 juillet, la note est plus salée encore. 29 départs – et probablement autant de retours – ne se font pas. Les 22 000 passagers concernés par ce week-end de grève ont dû être avertis par SMS ou par mail par la compagnie low cost irlandaise. La liste précise des vols annulés figure sur le site de l’aéroport.