Grève des pilotes belges de Ryanair : 24 vols au départ de Charleroi annulés ce dimanche

On savait déjà que 22 vols au départ de Charleroi, concernant 3800 passagers étaient annulés ce samedi 15 juillet. On sait désormais que dimanche, le 16 juillet, la note sera plus salée encore. 24 départs – et probablement autant de retours – ne se feront pas. 4141 vacanciers ne pourront pas partir. Ces passagers ont dû être avertis par SMS ou par mail par la compagnie low cost irlandaise. La liste précise des vols annulés sera communiquée sur le site de l’aéroport.

Rappelons qu’outre une indemnisation financière de 250 à 600 euros en fonction de la distance du vol ou un vol alternatif, les victimes de la grève ont la possibilité d’introduire auprès de la compagnie une demande d’indemnisation pour les frais de prestations engagés en lien avec le vol annulé.