Grève des contrôleurs aériens français : de nombreux vols annulés ce jeudi

La Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d’annuler 30% de leurs vols jeudi à Paris-Orly et 20% dans d’autres aéroports en raison de la grève de contrôleurs aériens en France contre la réforme des retraites, a annoncé mercredi cette administration à l’AFP.

Les plateformes Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry sont concernées par la suppression d’un vol sur cinq au départ ou à l’arrivée lors de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme en France, et la première depuis le recours au 49.3, selon la même source. Ces consignes semblent traduire une mobilisation plus importante des aiguilleurs du ciel que celle observée ces derniers jours, puisque la DGAC avait requis l’annulation de 20% des vols mardi et mercredi, et seulement à Orly et Marseille. Ces mesures, destinées à mettre en adéquation le trafic prévisionnel et le nombre de contrôleurs attendus à leurs postes, peuvent concerner, outre les aéroports, certains centres en route de la navigation aérienne (CRNA) guidant les avions survolant le territoire national. Depuis le début de la mobilisation, la DGAC a invité les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie pour connaître l’état de leur vol.