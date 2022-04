Grève des aiguilleurs du ciel polonais : trafic aérien nettement réduit à Varsovie en mai

Le gouvernement polonais a décidé de réduire nettement le nombre de vols autorisés dans la région de Varsovie, à compter du 1er mai, à la suite d’un désaccord avec les aiguilleurs du ciel.

En vertu d’une ordonnance publiée dans la nuit de lundi à mardi, à partir de dimanche et jusqu’à la fin mai, les atterrissages et les départs, vers et depuis les aéroports Chopin et Modlin à Varsovie, ne pourront être effectués qu’entre 09h30 et 17h00, "à condition que les services de navigation aérienne soient assurés" et que la capacité déclarée d’accueil de vols dans la zone ne soit pas dépassée.

L’ordonnance parue au journal officiel impose la primauté de l’aéroport Chopin sur celle de Modlin et privilégie les destinations internationales suivantes : Londres ; Francfort, New York, Chicago, Paris, Bruxelles, Istanbul, Rome, Amsterdam, Toronto, Dubaï, Incheon (Séoul), Munich, Vienne, Tel-Aviv, Oslo, Zurich, Dublin, Copenhague, Budapest, Vilnius, Prague, Bucarest, Düsseldorf, Barcelone, Lisbonne, Tbilissi et Berlin.

Conditions salariales et de sécurité

A la suite d’un désaccord entre l’Agence nationale des services de navigation aérienne et les aiguilleurs du ciel, portant sur les conditions salariales et de sécurité, jusqu’à 80% des ingénieurs de contrôle du trafic aérien de la région de Varsovie ont menacé de démissionner à partir du 1er mai.

Plusieurs sessions de négociations se sont soldées par un échec.

Ce mouvement de grogne des aiguilleurs du ciel polonais pourrait avoir des répercussions importantes sur le trafic aérien en Europe. L’organisation européenne de sécurité aérienne Eurocontrol a averti la semaine dernière de la possible suppression de 1000 vols quotidiens, particulièrement ceux empruntant l’espace aérien polonais.