Grève des acteurs à Hollywood : la musique peut-elle inspirer le cinéma ?

Les acteurs sont payés pour le travail fourni et c’est tout.

Les modèles économiques des plateformes de streaming sont assez opaques. Les situations diffèrent entre les plateformes, les acteurs et les contrats qui sont établis. En 2020, Netflix a décidé d’adapter son modèle en incluant des bonus pour les producteurs. Si un film gagne des récompenses festivalières ou si son nombre de vues sur la plateforme explose, le producteur touche un plus gros cachet. En faisant cela, la plateforme souhaitait attirer les gros noms du cinéma. Mais aujourd’hui, ce sont les acteurs qui se sentent lésés.

Marion Hallet enseigne le cinéma français contemporain à l’Université de Namur. Elle explique que l’arrivée du streaming a bouleversé le cinéma. "Avant, les acteurs de télévision étaient protégés. Ils touchaient de l’argent lorsque l’œuvre était revendue et diffusée." En 1960, c’était déjà un double mouvement de grève des acteurs et scénaristes qui avait mis la question sur la table. Un certain Ronald Reagan, devenu président des Etats-Unis par la suite, avait alors obtenu des garanties pour une meilleure redistribution des gains. "Le streaming ne rentre plus dans ce cadre. Les acteurs sont payés pour le travail fourni et c’est tout."

L’autre enjeu de l’arrivée des plateformes, c’est la monopolisation des différents maillons de la chaîne. "Aujourd’hui, les Big Three [Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, ndlr.] sont à la diffusion, mais aussi à la production puisqu’elles créent leurs propres séries. Ils sont partout à la fois." Comment mettre la pression à Netflix si la plateforme peut décider d’évincer n’importe qui d’une série ?