Grève dans les prisons : que pensent les détenus et leurs familles du mouvement de grève en cours ?

Au deuxième et dernier jour de grève, le mouvement de contestation ne s’essouffle pas dans les prisons du pays. Tandis qu’un service minimum est d’application, des renforts policiers ont été sollicités dans plusieurs établissements.

Le fonctionnement des prisons reste donc fortement perturbé en cette deuxième journée de grève. Bien qu’un service minimum doit être garanti, l’ampleur du mouvement a entraîné la suppression des visites, des activités, du travail pour les détenus et des sorties au préau. Dans certains établissements pénitentiaires, seuls les repas et les soins médicaux sont assurés.

La grève est donc source de tensions chez les détenus, tant au nord qu’au sud du pays. La RTBF a rencontré Lina, un nom d’emprunt, qui est l’épouse d’un détenu condamné pour conduite sans permis avec récidive, et son mari a écopé de 5 ans de prison. Actuellement incarcéré à Bruxelles, il fait face à un manque de personnel encadrant, notamment au niveau médical. Lina nous a exposé les conditions déplorables dans lesquelles son mari est enfermé : "Il y a quelques mois, il s’est fracturé le pied. Mais faute de soins et de prise en charge sérieuse, il a été placé à l’isolement".

Nos témoins insistent aussi sur le manque de personnel et d’espace dans les prisons. Nous avons réussi à joindre par téléphone un détenu qui a connu trois établissements pénitentiaires différents et qui a passé de longues années à deux dans une cellule prévue pour une seule personne. Les personnes interrogées mentionnent également l’échec de la réinsertion. Maryse, qui a soutenu son fils incarcéré pendant 7 ans, dénonce la lenteur de l’administration pénitentiaire et le temps perdu derrière les barreaux. Lina et ses enfants redoutent également la sortie de son époux. Pour Lina, la détention l’a marquée physiquement et psychologiquement à tel point qu’elle se demande s’il pourra un jour retrouver un emploi.

La Belgique a été condamnée à plusieurs reprises pour la violation des droits des détenus et surpopulation carcérale. Ces derniers jours, plusieurs mouvements de révolte ont émaillé le fonctionnement des prisons. Ce fut notamment le cas à Termonde hier soir, à Mons dimanche et à Turnhout vendredi soir.

Une grève de 48h00 est en vigueur depuis dimanche 22h00 et doit se poursuivre jusqu’à ce mardi 22h00. Le personnel pénitentiaire veut ainsi dénoncer les conditions de détention et de travail "inhumaines" qui règnent dans les prisons à cause de la surpopulation carcérale et d’un manque de personnel.