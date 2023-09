Grève dans les prisons : à Lantin, 70% du personnel devrait débrayer

Les prisons du pays sont en grève, dès ce dimanche soir et jusqu’à mardi soir. Depuis le début du mois de septembre, les personnes condamnées à une courte peine — de moins de deux ans — doivent automatiquement purger leur peine en prison. Le problème, c’est que les prisons belges sont déjà surpeuplées. Gardien et personnels administratifs protestent : ils ne pourront pas faire face à un nouvel afflux de détenus.

A la prison de Lantin, le taux d’occupation est actuellement de 123%. La Belgique est le 4e plus mauvais élève européen en matière de surpopulation carcérale, selon le Conseil de l’Europe. Elle est d’ailleurs régulièrement condamnée par la justice. Gérer encore plus de détenus, sans infrastructure et sans moyens supplémentaires, c’est impossible selon Yves Dethier, gardien à Lantin et délégué syndical CGSP : "la surpopulation amène énormément de tensions. Il y a des bagarres, des conflits, de la tension chez les agents, certains partent en burn-out".

Le représentant syndical qualifie les conditions de détention de "déplorables". " Les détenus sont à deux, voire à trois dans des cellules qui sont prévues pour une seule personne. Il y a une douche sur deux qui fonctionne. Parfois les préaux sont infestés de rats".

Les grévistes plaident pour des alternatives à l’emprisonnement pour les peines courtes, comme le port d’un bracelet électronique. Ils réclament aussi des formations pour les détenus, dans le but de faciliter leur réinsertion.

Ces conditions de détention, Horia les dénonce depuis longtemps. Elle est compagne d’une personne détenue depuis quatre ans et membre d’un collectif de proches de détenus. "On a fait des manifestations, on a écrit des lettres mais rien ne bouge. Au contraire, ça empire", déplore-t-elle.

La jeune femme redoute donc la réforme et une nouvelle augmentation de la population carcérale à Lantin. "La prison est déjà surpeuplée ! Ça va être une catastrophe", prédit-elle. "Rien ne va suivre. On parle de réinsertion mais tout va bloquer. Certaines personnes pourraient faire des formations mais ça bloque. Les dossiers n’avancent pas, il n’y a aucune prise en charge".

Luc Dale, membre de la commission pénitentiaire de la prison de Lantin, s’interroge quant à lui sur le sens d’une telle réforme. "Le fait d’être détenu, ne serait-ce que quelques mois, complique la réinsertion", assure-t-il. "Il est clair que quelqu’un qui, parce qu’il est détenu 2 mois, perd son travail, ne sait plus assurer ses obligations financières et familiales, a beaucoup plus de chances de récidiver que celui qui a pu exécuter sa peine à l’extérieur de la prison."

A Lantin, la grève devrait être bien suivie : 70% des salariés prévoient de débrayer.