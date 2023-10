Grève dans les crèches : quelles sont les causes de la crise du secteur de la petite enfance ?

Notre reportage débute dans à la crèche de l’espoir à Marcinelle. C’est l’une des huit crèches communales de la ville de Charleroi. Amélie est puéricultrice. Elle y travaille depuis trois ans. Entre l’accueil des parents, les soins aux enfants et la préparation des repas, le travail ne manque pas. "A certains moments, il manque du personnel. Après il y a beaucoup de malades aussi. Il y a des filles qui deviennent plus âgées. On a beaucoup de jeunes qui viennent d’arriver et qui sont enceinte. Il faut les remplacer et c’est compliqué de trouver du personnel de qualité".

Et pourtant, ici à Charleroi, le personnel est au-dessus des normes fixées par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Normalement, la norme prévoit une puéricultrice pour 7 enfants. La ville, elle, prévoit 1,5 équivalent temps plein (ETP) pour 7 enfants. Cela permet donc d’avoir de la marge lorsque les malades sont plus nombreux. "On arrive parfois à des taux d’absentéisme de plus de 30%", explique Maxime Hardy (PS), échevin de la petite enfance. "Nous, on compte, dans ces cas critiques, sur la solidarité qui existe entre les crèches. On a un ou une responsable pas crèche qui se parle pour coordonner le travail et ainsi venir renforcer les équipes là où c’est nécessaire". Un problème qui n’est pas spécifique à Charleroi. A La Louvière par exemple, on compte un taux d’absentéisme aux alentours de 20%.

A Charleroi, le fait d’engager plus de personnel dans les crèches est un choix assumé. "Pour nous, c’est important. Il faut à la fois que les puéricultrices puissent travailler dans de bonnes conditions parce qu’elles exercent des missions essentielles. Et puis, on doit continuer d’investir dans la petite enfance". Un investissement qui a un coût pour les finances de la ville : 5.642.000 euros par an qui finance 105 équivalents temps plein.