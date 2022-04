Grève chez Ryanair : un tiers des vols Ryanair annulés vendredi à Brussels Airport, la moitié depuis Charleroi

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annulé pour vendredi environ un vol sur trois à destination et en provenance de Brussels Airport, et la moitié depuis Charleroi, en raison de la grève du personnel de cabine basé en Belgique.

A Brussels Airport, il s'agit de 10 vols (cinq allers et cinq retours) vers Madrid, Lisbonne, Barcelone, Rome et Dublin, précise Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. On ne sait pas encore combien de vols seront annulés samedi et dimanche.

A Charleroi, il s'agit des vols en partance notamment vers Bergame, Naples, Porto, Marseille, Manchester ou encore Lisbonne. L'aéroport n'est pas encore en mesure de déterminer combien de vols seront supprimés samedi et dimanche. Toutes compagnies confondues, 80 vols sont programmés vendredi à l'aéroport de Charleroi et 40 assurés par Ryanair ne décolleront donc pas. Les vols vers Charleroi ne seront par contre pas perturbés.