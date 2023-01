Grève chez Ryanair : quels vols sont annulés ce week-end (la liste dans notre outil interactif) ? Comment se faire rembourser ?

Un patron qui refuse encore et toujours de garantir le salaire minimum légal belge et c’est tout un aéroport qui est impacté. Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique est en grève les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er, le 7 et le 8 janvier.

Pour savoir si votre vol est annulé, retrouvez notre outil ci-dessous.

Concrètement, les 15 avions Ryanair de Charleroi ne quitteront pas le tarmac pendant ces deux actions. Au total, 140 vols sur 355 seraient actuellement annulés pendant le premier week-end. Cela représente environ 4 avions sur 10. Mais 50% des vols seront bien assurés, puisqu’effectués par des avions qui ne sont pas basés à BSCA et du personnel qui n’est pas Belge.

Parmi les destinations impactées pour le moment : Fez, Helsinki, Toulouse, Agadir, Venise, Tenerife, Barcelone, Rabbat, Alicante, Malaga etc.

La grève du personnel de cabine de Ryanair a entraîné l'annulation de 42 vols vers et depuis l'aéroport de Charleroi samedi 31 décembnre, contre 48 vendredi, a indiqué le CEO Philippe Verdonck à l'agence Belga.

Dimanche dernier, la grève a entrainé l'annulation de 38 vols vers et depuis l'aéroport de Charleroi, a indiqué le CEO Philippe Verdonck.

Les conséquences se font uniquement sentir à l’aéroport de Charleroi (BSCA) puisque l’aéroport de Zaventem n’est plus une base pour le personnel belge de Ryanair depuis octobre 2022. Tout vol annulé à Bruxelles le serait donc pour une autre raison.

Comment savoir ?

La rédaction de la RTBF vous a concocté un outil très pratique pour vérifier si votre vol est maintenu ou non. Il est mis à jour régulièrement. Retrouvez-le ci-dessous :