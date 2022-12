Grève chez Ryanair lors des deux prochains week-ends : mon vol est-il annulé ? Quel remboursement ?

Un patron qui refuse encore et toujours de garantir le salaire minimum légal et c’est tout un aéroport qui est impacté. Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique est en grève les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er, le 7 et le 8 janvier. Les conséquences se font uniquement sentir à l’aéroport de Charleroi (BSCA) puisque l’aéroport de Zaventem n’est plus une base pour le personnel belge de Ryanair depuis octobre 2022. Tout vol annulé à Bruxelles le serait donc pour une autre raison.