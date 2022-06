Grève chez Ryanair : les raisons de la colère

Lors de la dernière grève au mois d’avril, seul le personnel de cabine de compagnie irlandaise était à l’arrêt. Cette fois-ci les pilotes le sont également. Ces derniers ont subi une baisse de salaire de 20% pendant la crise sanitaire et malgré la reprise des activités, ils n’ont pas récupéré leurs conditions d’avant crise.

Notons toujours chez Ryanair, plusieurs syndicats européens d'hôtesses et de stewards ont appelé à cesser le travail dès vendredi en Espagne, au Portugal et en Belgique, puis à partir de samedi en Italie et en France.