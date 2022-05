Grève chez Ryanair : les pilotes belges solidaires en cas de grève en cabine

Les pilotes belges de Ryanair se montreront solidaires en cas de grève(s) du personnel de cabine de la compagnie à bas coûts basé en Belgique dans les semaines et mois à venir. C’est ce qu’annoncent mardi les syndicats chrétiens CNE et ACV Puls et la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique. Un préavis de grève en ce sens a d’ailleurs été envoyé à l’entreprise irlandaise.

Il y a quelques jours, les syndicats de cinq pays, dont la Belgique, ont menacé d’une grève européenne du personnel de cabine (stewards et hôtesses) de Ryanair si la compagnie aérienne irlandaise à bas prix n’acceptait pas un "véritable dialogue social". Des actions sporadiques ou coordonnées pourraient avoir lieu partout en Europe à partir de juin. Depuis lors, un préavis de grève a donc été envoyé et des réunions doivent avoir lieu cette semaine afin d’organiser des actions à grande échelle touchant de nombreuses bases durant l’été.