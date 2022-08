Grève chez Ryanair : des pratiques illégales dénoncées par le personnel

La paix sociale semble plus loin que jamais chez Ryanair alors que des centaines de vols ont été annulés ces dernières semaines. Le préavis de grève court toujours et la compagnie peine à recruter du nouveau personnel.

Pour faire face à ce manque, la compagnie aérienne envoie une partie de son personnel de cabine belge, travailler dans des aéroports à l’étranger. Ces détachements ont lieu dans des conditions précaires, avec des préavis assez courts et sans réelles indemnités salariales. Du jour au lendemain, un stewart ou une hôtesse peut ainsi se voir envoyer à l'autre bout de l'Europe.

Si cette pratique était auparavant exceptionnelle, elle est devenue courante chez Ryanair. Le personnel de cabine dénonce aujourd’hui ces pratiques et se dit épuisé par cette situation : "On est fatigué. On a peur de la réaction de la compagnie si on refuse d’aller là-bas" témoigne Luis Carvalho, chef de cabine chez Ryanair.