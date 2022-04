Grève chez Ryanair ce week-end : vous avez droit à un remboursement ou une compensation

La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open Vld) rappelle que les détenteurs de billets pour un vol Ryanair annulé ont droit à un vol alternatif ou à un remboursement et une indemnisation.

Pour Eva De Bleeker, dans le cadre de cette grève, la compagnie aérienne Ryanair ne peut invoquer la force majeure pour se dédouaner de ses obligations. Selon elle, les consommateurs pour lesquels aucun vol alternatif n’est prévu ont droit à un remboursement et à une indemnisation de 250, 400 ou 600 euros, selon la distance du vol.

Les personnes qui arriveront à destination finale avec un retard de plus de trois heures, auront aussi droit à une indemnisation.

La secrétaire d’Etat appelle les consommateurs à contacter Ryanair à ce sujet et à porter plainte auprès du SPF Mobilité en cas de refus de remboursement ou d’indemnisation par la compagnie aérienne.

Toute personne ayant réservé un voyage à forfait peut contacter l’organisateur de ce voyage, dans la plupart des cas l’agence de voyages.

A plus long terme, Eva De Bleeker veut permettre aux consommateurs de demander plus facilement une indemnisation pour les vols annulés. À cette fin, elle travaille depuis un certain temps à la mise sur pied d’un guichet unique où tous les consommateurs pourront se rendre. Il devrait être actif début 2023.