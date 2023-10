Grève chez Industeel : 65% du personnel vote pour l’accord et la reprise du travail

Après 18 jours de grève, le personnel d’Industeel a voté ce matin pour la reprise du travail. 65% des travailleurs ont accepté les termes de l’accord intervenu entre syndicats et direction vendredi soir. Le travail reprendra mardi.

Ce vote met un terme au conflit social qui perturbe la vie de l’entreprise depuis la fin du mois de septembre. Pendant deux semaines, syndicats et direction n’étaient pas parvenus à trouver un accord notamment sur les critères à appliquer aux primes non récurrentes et sur le nombre de "contrats précaires" dans l’entreprise.

L’accord accepté ce matin permettra à la plupart des travailleurs d’accéder à ces primes et prévoit également l’engagement en CDI d’une petite soixantaine de travailleurs.

Ecoutez les précisions de Michele Amadoro, délégué FGTB chez Industeel.