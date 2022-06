Grève chez Brussels Airlines et Ryanair : voici les vols annulés, que faire si vous êtes impactés ?

Depuis le 10 juin, les pilotes de Brussels Airlines ont déposé un préavis de grève à durée illimitée. Ils ont été rejoints quelques jours plus tard par les stewards et hôtesses. Ce sont les conditions de travail et les conditions financières qui posent problème. La charge de travail s’est encore accentuée avec la récente reprise de la demande de voyages. "Les gens sont déjà fatigués rien qu’à voir leurs horaires", a ainsi confié ainsi Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Les pilotes dénoncent aussi la non-indexation du budget prévu pour les avantages extralégaux, négocié après la crise du coronavirus et après la restructuration qui a touché Brussels Airlines en 2020. La compagnie s’était alors séparée d’un quart de son personnel (environ 1000 travailleurs sur 4000) et avait réduit sa flotte de 30%. Selon les trois organisations syndicales, rien n’a été fait pour résoudre les problèmes soulevés depuis l’été dernier.

Du côté de Ryanair, c’est le personnel de cabine qui avait déposé un préavis de grève, rejoint par les pilotes. Les travailleurs de la compagnie irlandaise à bas coûts réclament le respect du droit du travail belge avec la garantie d’un salaire minimum pour tous. Les organisations syndicales dénoncent également l’absence d’une direction RH (Ressources humaines) basée en Belgique et connaissant la législation sociale belge. La grève chez Ryanair concernera aussi d’autres pays européens, tels l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la France (voir liste en fin d'article).