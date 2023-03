Grève chez Bpost : un piquet maintenu ce matin au bureau d’Arlon

Après le mouvement de grève de 24 h chez Bpost un peu partout en Wallonie et Bruxelles, un piquet de grève a été maintenu encore ce matin en province de Luxembourg, au bureau de poste à Arlon.

Des agents et des délégués d’Arlon, Marche-en-Famenne ou en encore Libramont ont décidé de ne pas reprendre le travail tout de suite.

"En réalité hier, il y a eu beaucoup de mépris qui a été exprimé par plusieurs dirigeants de Bpost par rapport à l’action de revendications d’hier. Les agents ont donc décidé de mettre une journée de plus parce que le respect au travail est un minimum, on fait des campagnes un peu partout, dans toutes les entreprises sur le bien-être et donc chez Bpost, ça doit être également être mis en application", explique Eric Loones, permanent national de la CSC Transcom.

Et d’ajouter que la situation est particulièrement tendue en province de Luxembourg : "La province de Luxembourg a la particularité d’être avec plusieurs frontières et donc les difficultés de recrutement sont quand même énormes chez Bpost, que ce soit au niveau des facteurs ou au niveau des guichets ; vu que les distances pour aller travailler sont parfois très grandes à parcourir et avec la crise économique qu’on vit maintenant, les gens préfèrent aller travailler de l’autre côté de la frontière que chez bpost et donc pour le personnel qui est en place, travailler en négatif avec un manque de personnel quand même assez récurrent, la pression est quand même très forte sur le personnel qui est présent tous les jours".

Précisons que la décision de prolonger ce piquet vient de la CSC, pas des autres syndicats. Ceux-ci couvrent néanmoins leurs affiliés.