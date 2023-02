Grève ce mardi 14 février : les syndicats se mobilisent pour le pouvoir d’achat, des perturbations attendues dans les transports

L’appel à la mobilisation lancé par les syndicats aura des conséquences sur les transports en commun, notamment la circulation des bus. En Wallonie, le réseau TEC prévoit des perturbations.

De nombreux parcours sont déjà mentionnés comme supprimés dans le Brabant wallon, à Charleroi, dans le Hainaut, à Liège-Verviers et Namur-Luxembourg. Les perturbations seront répertoriées et régulièrement mises à jour sur le site des transports en commun, ici et sur la page Facebook du TEC.

De Lijn s’attend également à d’importantes perturbations sur son réseau de transport public. Pour savoir si une ligne est supprimée ou perturbée, la société flamande renvoie à son planificateur d’itinéraire, à retrouver ici.

À la SNCB, les informations seront affichées en gare mais aussi publiées sur les comptes Twitter et Facebook du rail.

À Bruxelles encore, la Stib informera également les voyageurs notamment via son compte Twitter.