Grève ce mardi 14 février : les syndicats se mobilisent pour le pouvoir d’achat

L’appel à la mobilisation lancé par les syndicats a des conséquences modérées sur les transports en commun. Si aucune perturbation n’était attendue sur le rail, certains parcours TEC ont été supprimés en Wallonie et principalement dans le Hainaut.

Voici les chiffres des perturbations sur le réseau du TEC dans la région du Hainaut, selon les porte-parole de l’entreprise publique :

Charleroi : 38% de voyages assurés

Mons-Borinage : 20% de voyages assurés

Région du Centre : 15% de voyages assurés

Tournaisis : 70% de voyages assurés

Les perturbations sont répertoriées et régulièrement mises à jour sur le site des transports en commun, ici et sur la page Facebook du TEC. Et nouveauté, il est possible de faire une recherche horaire. Si votre voyage est barré, c’est qu’il est supprimé. Les attestations pour votre employeur ou votre école sont aussi disponibles.

À la SNCB, les informations sont affichées en gare mais aussi publiées sur les comptes Twitter et Facebook du rail.

À Bruxelles, la Stib a annoncé que son personnel ne participerait pas à ses actions. Des déviations locales et temporaires étaient néanmoins possibles, selon la porte-parole An Van Hamme. Celles-ci seront répertoriées sur le site internet et le compte Twitter de la Stib.