Grève au TEC BW : Suite à une agression sur un chauffeur à Ottignies, aucun bus ne sort du dépôt de Baulers

Un chauffeur s’est fait agresser hier soir à la gare d’Ottignies. Un client qui n’avait pas de titre de transport n’a pas voulu payer son ticket et s’en est pris au chauffeur. Il souffre d’une commotion et a été mis en arrêt de travail. Les chauffeurs du dépôt de Baulers ont débrayé. "Une grève émotionnelle", explique Alain Maetens, délégué CGSLB au TEC Brabant wallon.

Les chauffeurs soulignent un sentiment d’insécurité grandissant lié à un manque de personnel récurrent. Il y a trois semaines, un agent s’est fait agresser devant la gare de Jodoigne. "La sécurité connaît des manquements. Nous ne savons plus assurer tous les services faute de personnel. Des bus sont supprimés et cela rend parfois les usagers agressifs. Ça arrive fréquemment que nos chauffeurs soient agressés verbalement." Pour le délégué syndical, il faudrait plus de contrôles sur les lignes mais il manque de contrôleurs. " Le Brabant wallon est très étendu mais nous n’avons que 17 contrôleurs répartis en 3 équipes, et ils ne savent pas être partout".

La grève devrait durer toute la journée.