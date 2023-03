Grève au Siamu : un tiers des pompiers absent ce mercredi dans les casernes bruxelloises

La grève des pompiers se poursuit ce mercredi 8 mars dans les casernes bruxelloises du Siamu.

Après la manifestation importante hier et la rencontre non fructueuse avec la ministre de l’Intérieur, une partie des pompiers et pompières de la capitale ne se sont à nouveau pas présentés aux casernes ce mercredi matin. Selon le porte-parole des pompiers, 54 agents sur 161 prévus dans l’effectif complet sont absents. "Le personnel a été réparti dans les différentes casernes et les équipes de la Croix Rouge assurent également un renfort sur des ambulances 112", explique Walter Derieuw. "Les opérations ne sont pour l’instant pas perturbées", précise-t-il, insistant sur le fait que la journée, en terme du nombre d’interventions est relativement calme.

La grogne s’amplifie donc au sein du Siamu, les services de secours sont épuisés, ils manquent d’effectifs. Ils demandent des renforts ainsi que plus de moyens.