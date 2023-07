Grève au dépôt TEC de Jodoigne : un bus perd son rétroviseur en roulant, les syndicats demandent un meilleur entretien du matériel

Ce matin, aucun bus ne sort du dépôt TEC de Jodoigne. Un mouvement d’humeur en front commun syndical dénonce le manque d’entretien du matériel roulant et l’insécurité qui en découle. Une situation dénoncée depuis longtemps. Il y a un an et demi le personnel avait déjà débrayé pour les mêmes raisons.

Deux incidents ont mis le feu aux poudres. Samedi, un bus a perdu son rétroviseur en roulant sur un axe à grande vitesse. "C’est un problème connu de longue date. C’est un défaut de fabrication" détaille Alain Maetens, délégué permanent CGSLB TEC Brabant Wallon. Mardi, un chauffeur a dû sortir avec un bus qui avait des pneus abîmés. Un pneu a éclaté lors de sa tournée.

Personnels et syndicats exigent un meilleur entretien du matériel roulant.