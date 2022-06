Grève au Centre logistique d’H&M à Ghlin : les 550 travailleurs ont décidé de reprendre le travail

Après une grève de trois semaines, les 550 travailleurs d’H&M à Ghlin ont décidé de reprendre le travail dans ce gigantesque centre logistique. Un centre qui alimente tous les magasins H&M de Belgique, de France et des Pays-Bas et où les syndicats dénonçaient la politique salariale du géant de la mode. À l’approche des soldes, la direction d'Hennes et Mauritz a fini par céder.

Chaque travailleur recevra deux primes de 300 euros ainsi qu’un meilleur remboursement de ses frais de déplacement. Pour Patrick Salvi, du syndicat socialiste Setca. "Dans la situation économique actuelle, obtenir des moyens au niveau des frais de déplacements et du pouvoir d’achat, c’est une victoire". Pour lui, la période au cours de laquelle s’est déroulé ce mouvement, à la veille des soldes, n’est pas non plus étrangère à cette victoire.

De son côté, la direction d’H&M logistique Ghlin se félicite d’être parvenue à un accord ce mercredi avec les représentants des travailleurs. Cet accord porte notamment sur l’engagement à suivre les règles de la concertation sociale et à respecter les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs dans l’entreprise. Un climat social plus serein est en effet primordial pour la poursuite des activités de l’entrepôt logistique de Ghlin qui sert les magasins d’une grande partie de l’ouest de l’Europe.