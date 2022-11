Grève à la SNCB : un train sur quatre circule, comme le prévoit le plan de circulation alternatif du rail

Le rail est perturbé depuis lundi soir 22h00 par une grève menée par le front commun syndical pour dénoncer le manque d’investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d’infrastructure Infrabel. En raison du service minimum, un plan de circulation alternatif a été élaboré et "pour l’instant, tout roule comme prévu et annoncé", a confirmé mardi peu avant 08h00 une porte-parole de la SNCB.

"Il n’y a pas de problème dans le planificateur de voyages", a souligné Marianne Hiernaux, qui conseille dès lors aux navetteurs de le consulter (sur le site web ou l’application de la SNCB) pour vérifier si leur train circule.

Un train sur quatre circule

Le service alternatif prévoit la circulation ce mardi d’un train sur quatre. Dans le détail, deux trains IC (qui relient les grandes villes belges) sur cinq roulent tandis qu’un train S et L (de banlieue et locaux) sur quatre sont service. Les trains P, d’heure de pointe, sont pour la plupart supprimés.