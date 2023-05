Grève à la Croix-Rouge : "Il n’y a pas que des chiffres à aligner. On gère des êtres humains avant tout"

Ce déménagement concerne les centres situés sur les sites de Bruxelles, Rhisnes et Jupille, avec donc des conséquences importantes pour les travailleurs de la Croix Rouge. Des négociations étaient en cours depuis 2deux ans avec les syndicats. "On vient nous annoncer au dernier conseil d’entreprise qu’il n’y a pas d’argent pour aider les gens à déménager, donc on ne tient pas compte de ce désagrément", déclare le délégué Setca Marc Prick.

Beaucoup se fait en études de chiffres et en comparatifs de tableaux, de nombre de missions effectuées… Là, je mélange l’asile et les services de secours mais il n’y a pas que des chiffres à aligner sur un papier. On gère des êtres humains avant tout.

Marc Prick, délégué Setca

Ce délégué est aussi directeur adjoint du centre de Fraipont en région liégeoise pointe la politique de la nouvelle direction : "Le nouvel administrateur délégué vient d’Engie. Le nouveau directeur RH (des ressources humaines, ndlr) vient de l’industrie pharmaceutique. Ce sont des secteurs qui n’ont pas vocation normalement à s’occuper de l’humain mais plutôt de l’argent […] Beaucoup se fait en études de chiffres et en comparatifs de tableaux, de nombre de missions effectuées… Là, je mélange l’asile et les services de secours mais il n’y a pas que des chiffres à aligner sur un papier. On gère des êtres humains avant tout."

En attendant la pression s’accentue sur les travailleurs. Outre les burn-out qui se multiplient et les départs volontaires, plus de 29 personnes ont été licenciées, rien qu’entre le mois d’octobre de l’année dernière et le 3 mars, selon le syndicat.

De son côté, la direction de la Croix-Rouge a refusé notre demande d’interview. Elle se borne à publier un communiqué justifiant le déménagement. Elle affirme également que le bien-être au travail est l’une de ses priorités. Une rencontre devrait avoir lieu entre syndicat et direction ce lundi midi.