Grève à l’ONEM : que prévoit la direction et qu’est-ce que ça changerait ?

C’est l’une des grandes craintes des syndicats et du personnel, que cette réorganisation soit l’occasion de réduire les effectifs de l’ONEM.

Du côté de la direction de l’ONEM, on a réagi officiellement ce jeudi à ces craintes. D’une part, elle explique qu’elle ne prévoit pas de licenciements dans le cadre de cette réorganisation. "Certains médias annoncent que ce projet de réorganisation prévoit une suppression d’emplois de 600 personnes d’ici 2027. Cette information n’est pas correcte", précise la direction dans un communiqué.

Ce qui est vrai, par contre, c’est que l’ONEM va devoir faire face au cours des cinq prochaines années à de nombreux départs à la retraite. "L’objectif est évidemment de les remplacer, en fonction des ressources budgétaires disponibles", précise l’ONEM.

Ainsi, au cours des cinq prochaines années, l’ONEM verra partir à la retraite entre 140 et 200 personnes par an. Et il n’est pas certain qu’on parviendra à les remplacer.

Du côté de l’ONEM, on explique qu’essaye chaque année de recruter mais qu’on ne parvient pas à compenser tous les départs. C’est lié à la difficulté de recrutement, surtout en Flandre où il y a moins de demandeurs d’emploi. C’est aussi lié aux conditions salariales qui ne sont pas assez attractives.

Et pour recruter, l’ONEM le reconnaît, il faut le budget nécessaire. Et pour avoir du budget, quand on annonce un déficit structurel de 15 millions l’an prochain, l’ONEM souhaite réorganiser ses bureaux. La boucle est bouclée.