Grève à Hollywood : scénaristes et studios veulent renouer le dialogue

La grève des scénaristes à Hollywood dure depuis plus de quatre mois, mais de nouvelles négociations seraient bientôt à l'ordre du jour. Le syndicat Writers Guild a demandé une réunion la semaine prochaine, a indiqué l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), l'association des studios, des chaînes de télévision et des services de diffusion en continu. Les deux parties sont en train d'établir un ordre du jour pour de nouvelles discussions, a confirmé la Writers Guild.

Les plus de 11.000 scénaristes de la Writers Guild sont en grève depuis le début du mois de mai. Environ 16.000 acteurs du syndicat SAG-AFTRA se sont joints à l'action à la mi-juillet. Ils réclament notamment de meilleurs salaires et des garde-fous sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Après près de 100 jours de grève et des négociations au point mort, les représentants de la Writers Guild et des principaux studios et services de streaming sont retournés à la table des négociations au début du mois d'août, mais le bras de fer qui a duré plusieurs semaines n'a guère permis d'avancer pour l'instant. À l'heure qu'il est, rien ne laisse présager une fin prochaine de la grève.