Grève à Hollywood : le réalisateur Steven Spielberg a donné 1,5 million de dollars aux grévistes

Le réalisateur Steven Spielberg (76 ans), connu entre autres pour La liste de Schindler et West Side Story, et son épouse, l’actrice Kate Capshaw (69 ans), aident les syndicats à l’origine de la grève à Hollywood en leur faisant un don d’un million de dollars, rapportent l’organisation à but non lucratif Entertainment Community Fund et le syndicat d’acteurs SAG-AFTRA. Selon les médias américains, le couple hollywoodien a déjà donné 1,5 million de dollars depuis le début de la grève en mai.

Parmi les autres donateurs importants figurent Meryl Streep, George Clooney, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts, Jennifer Lopez et Arnold Schwarzenegger. Les plus de 11.000 scénaristes de la Writers Guild sont en grève depuis le début du mois de mai. Environ 16.000 acteurs du syndicat SAG-AFTRA se sont joints à l’action à la mi-juillet. Ils réclament notamment de meilleurs salaires et des règles sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Il ne semble pas qu’une solution soit sur le point d’être trouvée.