Greta Van Fleet termine le prochain album !

Le groupe a révélé qu’il ajoutait maintenant les touches finales au 3e album.

C’est au cours d’une interview avec Heavy Consequence, juste avant de jouer en première partie de Metallica pour son concert de charité dont nous vous parlions hier, que le groupe a lâché l’info :

"Nous le terminons au moment où nous parlons", explique le batteur Danny Wagner au sujet de la suite de The Battle at Garden’s Gate sorti en 2021. "Il est presque terminé et on en est très heureux !"

Le bassiste Sam Kiszka ajoute : "Conceptuellement, c’est comme si nous étions retournés dans le garage, avec ce son et cette énergie bruts. Mais nous allons bien plus loin car nous sommes meilleurs que jamais".

Wagner a clarifié : "Nous ne sommes pas les meilleurs musiciens du monde, mais nous n’avons jamais atteint ce niveau, à notre échelle". Et Kiska de répondre : "Nous sommes les meilleurs musiciens de tous les temps, voilà !", avant de préciser : "Ne sortez pas cela de son contexte s’il vous plaît !"

En septembre dernier, alors qu’il parlait de son album The Battle at Garden’s Gate, dans le dernier épisode en podcast de Consequence’s Kyle Meredith With… le bassiste Sam Kiszka avait déjà révélé que Greta Van Fleet était " sur le point de se mettre au prochain album ".

Il n’avait pas donné plus de détails sur ce qui sera le troisième album mais allait déjà dans le même sens : "C’est plutôt un concept global de retour à nos sources, de retrouver cette âme des répèts dans le garage. Et ne pas passer un temps infini à ce que tout soit parfait, juste capter le moment présent et le rendre excitant, brut et énergique. "

Greta Van Fleet assurera l’année prochaine quelques premières parties des concerts de la tournée de Metallica.