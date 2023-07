Greta Van Fleet : partez voir le groupe en concert à Paris !

Le groupe jouera ces nouveaux morceaux et bien d’autres encore lors de sa tournée "Starcatcher World Tour" qui débutera le 24 juillet à Nashville, Tennessee, au Bridgestone Arena. Kaleo, Surf Curse, Mt. Joy et Black Honey assureront la première partie de cette tournée. Le groupe prendra également la route en Europe plus tard dans l’année, en commençant par Hambourg, en Allemagne, le 6 novembre. En Belgique, Greta Van Fleet fixe rendez-vous à leurs fans le 12 novembre 2023 à Forest National pour un show explosif.

Starcatcher fait suite à The Battle At Garden’s Gate, sorti en 2021.

Starcatcher a été enregistré avec Dave Cobb aux RCA Studios de Nashville. Le groupe y explore "la dualité entre l’imaginaire et la réalité ainsi que le contraste entre la lumière et l’obscurité".

"Nous avions l’idée de raconter ces histoires pour construire un univers", explique le batteur Danny Wagner. "Nous voulions introduire dans ce monde des personnages, des motifs et des idées qui apparaîtraient ici et là tout au long de notre voyage dans cet univers."

"Quand j’imagine le monde de Starcatcher, je pense au cosmos", explique le bassiste et claviériste Sam Kizska. "Cela me fait poser beaucoup de questions, comme "D’où venons-nous ?" ou "Que faisons-nous ici ?". Mais aussi des questions comme "Quelle est cette conscience que nous avons, et d’où vient-elle ?"".

"Nous n’avons pas vraiment eu à forcer ou à être intenses dans l’écriture, parce que tout ce qui s’est passé était très instinctif", ajoute le leader Jake Kizska. "L’album représente notre point de vue et résume notre situation en tant que groupe et en tant que musiciens."

Starcatcher est disponible en précommande dès maintenant.