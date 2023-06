Greta Van Fleet partage le titre “Farewell for Now”

Greta Van Fleet a partagé la nouvelle chanson "Farewell for Now". Ce titre figure sur leur troisième album studio, Starcatcher, qui sortira le 21 juillet via Lava/Republic Records.

"Sur 'Farewell for Now', nous exprimons notre désir de rester sur scène et de savourer la magie créée par le phénomène public-musique", a déclaré le bassiste Sam Kiszka dans un communiqué. "Mais nous devons faire nos valises et nous rendre au prochain endroit pour tout recommencer ; comme toujours, nous reviendrons bientôt."

"Farewell for Now" montre un côté plus doux de Greta Van Fleet dans une ballade aux sonorités très rétro. La chanson fait suite aux précédents singles "Meeting the Master" et "Sacred the Thread".