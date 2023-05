Greta Van Fleet partage la vidéo de son dernier single

Greta Van Fleet a publié un clip vidéo pour son nouveau titre "Meeting The Master".

La chanson est extraite du troisième album, Starcatcher, qui sortira le 21 juillet via Lava/Republic Records et qui fait suite à The Battle At Garden’s Gate, sorti en 2021.

Le clip a été réalisé par le groupe en collaboration avec le célèbre musicien et réalisateur Gus Black, qui déclare : "Le plan final de la vidéo est aussi proche de la magie que tout ce que j’ai pu créer jusqu’à présent. Ce fut un plaisir absolu de collaborer avec ces personnes exceptionnelles".

En réponse, le chanteur de Greta Van Fleet, Josh Kizska, déclare : "La beauté dissimulée dans l’obscurité reste de la beauté. Je t’aime, Gus Black".