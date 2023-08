Greta Van Fleet : le nouvel album au top des charts

Starcatcher, le nouvel album de Greta Van Fleet, sorti le mois dernier, a fait ses débuts à la huitième place du Billboard 200 et se classe à la première place du Top Rock Albums, du Top Hard Rock Albums et du Top Rock & Alternative Albums aux Etats-Unis.

Il est également classé en Allemagne (deuxième place), en Suisse (deuxième place), chez nous en Belgique (quatrième place), en Autriche (sixième place), aux Pays-Bas (septième place), au Royaume-Uni (huitième place), en Italie (dix-huitième place) et au Canada (dix-neuvième place). Starcatcher est le deuxième album du groupe à figurer dans le top 10, après The Battle At Garden’s Gate en 2021.

À propos du nouvel album, le chanteur Josh Kiszka déclare : "'Starcatcher' est une expédition dangereuse et délicieuse dans un paysage onirique à la fois violent et doux. Un purgatoire de dualité où la brutalité et la beauté s’affrontent comme un orage de calme. Ni la réalité ni la fiction n’habitent les confins de ce monde surréaliste. Un livre d’histoire pour les combattants et les amoureux, 'Starcatcher' capture un certain émerveillement en marge du chaos."

Starcatcher a été écrit et enregistré par le groupe – Josh, le guitariste Jake Kiszka, le bassiste/clavier Sam Kiszka et le batteur Danny Wagner – avec le producteur Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile). Enregistré dans les légendaires studios RCA de Nashville, le groupe a utilisé la grande salle d’enregistrement pour capturer l’énergie du live.

Tout au long de cet album de dix titres, le groupe explore la dualité entre le rêve et la réalité et le contraste entre la lumière et l’obscurité :

"Nous avions l’idée de raconter ces histoires pour construire un univers", explique le batteur Danny Wagner. "Nous voulions introduire dans ce monde des personnages, des motifs et des idées qui apparaîtraient ici et là tout au long de notre voyage dans cet univers."

"Quand j’imagine le monde de Starcatcher, je pense au cosmos", explique le bassiste et claviériste Sam Kizska. "Cela me fait poser beaucoup de questions, comme "D’où venons-nous ?" ou "Que faisons-nous ici ?". Mais aussi des questions comme "Quelle est cette conscience que nous avons, et d’où vient-elle ?"".

"Nous n’avons pas vraiment eu à forcer ou à être intenses dans l’écriture, parce que tout ce qui s’est passé était très instinctif", ajoute le leader Jake Kizska. "L’album représente notre point de vue et résume notre situation en tant que groupe et en tant que musiciens."

Le groupe a déjà dévoilé une bonne partie de ce nouveau projet, dont "The Falling Sky", qui fait suite aux singles "Meeting the Master", "Sacred the Thread" et "Farewell for Now".