Greta Van Fleet : le chanteur Josh Kiszka fait son coming out

Josh Kiszka de Greta Van Fleet a fait son coming out en tant que membre de la communauté LGBTQ + dans un nouveau post Instagram.

Notant que ses proches étaient "bien conscients" de son identité, le chanteur a expliqué qu’il avait choisi de faire son coming out publiquement à la lumière de la montée en puissance de la législation répressive et anti-LGBTQ + dans son État d’origine actuel, le Tennessee.

"Il est impératif que je dise ma vérité, non seulement pour moi, mais aussi dans l’espoir de changer les cœurs, les esprits et les lois dans le Tennessee et au-delà", a-t-il écrit, d’autant plus qu’il vit "une relation amoureuse et homosexuelle avec mon partenaire depuis huit ans".

Un projet de loi récent – jugé inconditionnel par un juge fédéral – tentait d’interdire les spectacles de travestis dans les lieux publics ou partout où des mineurs pourraient être présents, en laissant entendre que ces spectacles seraient dangereux pour les enfants. Un autre projet de loi, promulgué en mars, interdit aux enfants de bénéficier de soins de santé visant à affirmer leur identité sexuelle. Josh Kiszka a attiré l’attention des fans sur plusieurs organisations qui s’efforcent de lutter contre ces lois sur le terrain.

"La communauté LGBTQ + est un pilier culturel qui défend constamment la positivité et l’acceptation à travers l’art, la musique, la littérature, le cinéma et, surtout, la législation", poursuit-il. "Le plus grand don qui soit en tant que mortels, c’est notre capacité à aimer à mesure que nous voyageons dans le temps, que notre meilleure compréhension de ce qui nous entoure et de ce qui est en nous nous apprenne à aimer toujours plus profondément."