Greta Van Fleet évoque un troisième album

Alors qu’il parlait de son album The Battle at Garden’s Gate, dans le dernier épisode en podcast de Consequence’s Kyle Meredith With… le bassiste Sam Kiszkaiszka a révélé que Greta Van Fleet est " sur le point de se mettre au prochain album ".

Il n’a pas donné plus de détails pour l’instant sur ce qui sera le troisième album " c’est plutôt un concept global de retour à nos sources, de retrouver cette âme des répèts dans le garage. Et ne pas passer un temps infini à ce que tout soit parfait, juste capter le moment présent et le rendre excitant, brut et énergique. "

Greta Van Fleet est en ce moment en pleine tournée et l’été dernier, c’étaient des live que le groupe avait sortis. Après l’arrivée de The Battle at Garden’s Gate le même mois, et quelques titres dévoilés comme "Heat Above" en live et en version studio, celui d'"Age of Machine" avec le clip officiel et celui d’un beau concert, "My Way, Soon", au Late Show With Stephen Colbert et "Broken Bells", la collection s’était donc étoffée avec ces nouvelles images.