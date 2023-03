Greta Van Fleet et les 3 frères Kiska

Signés chez Lava Records en mars 2017, ils sortent leur premier EP studio, "Black Smoke Rising". Leur premier single, "Highway Tune", domine le Billboard US Mainstream Rock en septembre pendant 4 semaines consécutives. Leur deuxième EP, "From the Fires", remportera le Grammy Award 2019 du meilleur album rock.

Le 19 octobre 2018 "Anthem of the Peaceful Army", leur premier album se classe dans le haut du Billboard US Rock Album directement après sa sortie. Un deuxième album studio, "The Battle at Garden’s Gate", sort le 16 avril 2021.