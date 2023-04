Greta Van Fleet en concert en Belgique !

Le phénomène rock Greta Van Fleet est de retour ! Pour célébrer la sortie de leur très attendu troisième album ‘Starcatcher’ (à paraître le 21 juillet), le quatuor prendra d’assaut les scènes d’Amérique et d’Europe avec le Starcatcher World Tour. En Belgique, Greta Van Fleet fixe rendez-vous à leurs fans le 12 novembre 2023 à Forest National pour un show explosif.

Formé dans le Michigan en 2012, Greta Van Fleet est composé des trois frères Kiszka – Josh au chant, Jake à la guitare et Sam à la basse et au clavier – et du batteur Danny Wagner. Dès leurs débuts, les gaillards déroutent la planète rock par l’énergie de leur jeune âge et la maturité de leur musique qui n’est pas sans rappeler les meilleurs moments de glorieux aînés tels que Led Zeppelin ou Guns N’Roses. Concerts après concerts, leur fanbase ne cesse grossir et les compliments pleuvent de tous les côtés, d’Elton John à Nikki Sixx en passant par Robert Plant lui-même ! En très peu de temps, Greta Van Fleet passe donc de tournées dans de petits bars locaux à des concerts en tête d’affiche sur les cinq continents devant un public trois fois plus nombreux que la population de Frankenmuth, leur ville natale. Ensemble, ils vendent plus de 3,5 millions de disques dans le monde entier et obtiennent un Grammy Award pour leur premier album ‘From the Fires’.

Pour leur nouvel album, le quatuor investit les légendaires studios RCA de Nashville avec une idée bien précise : capturer l’énergie pure de leurs performances live mondialement reconnues. Tout au long de cette collection de dix chansons, le groupe explore la dualité entre l’imaginaire et la réalité, ainsi que le contraste entre la lumière et l’obscurité.

Ne manquez pas Greta Van Fleet le 12 novembre à Forest National avec leurs compatriotes de Mt. Joy en première partie.