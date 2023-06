Greta Van Fleet dévoile une nouvelle chanson groovy "The Falling Sky"

"The Falling Sky" fait suite aux singles "Meeting the Master", "Sacred the Thread" et "Farewell for Now". Starcatcher sortira le 21 juillet via Lava/Republic Records.

Récemment, Josh Kiszka a annoncé qu’il était membre de la communauté LGBTQ +, déclarant qu’il "vivait une relation amoureuse et homosexuelle avec son partenaire depuis 8 ans". Le chanteur a fait cette révélation dans le but de contester la législation anti-LGBTQ dans le Tennessee, où il réside actuellement.

Le groupe jouera ces nouveaux morceaux et bien d’autres encore lors de sa tournée "Starcatcher World Tour" qui débutera le 24 juillet à Nashville, Tennessee, au Bridgestone Arena. Kaleo, Surf Curse, Mt. Joy et Black Honey assureront la première partie de cette tournée. Le groupe prendra également la route en Europe plus tard dans l’année, en commençant par Hambourg, en Allemagne, le 6 novembre. En Belgique, Greta Van Fleet fixe rendez-vous à leurs fans le 12 novembre 2023 à Forest National pour un show explosif.