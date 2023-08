Greta Van Fleet à propos de Metallica : un bon exemple à suivre

Jouer en première partie de la tournée M72 World Tour de Metallica est une belle expérience d’apprentissage pour un jeune groupe comme Greta Van Fleet.

Les deux groupes ont parcouru la route ensemble ces derniers mois, Greta Van Fleet jouant un rôle de soutien pour les four horesemen. Le bassiste Sam Kiszka dit s’être inspiré par l’engagement de Metallica dans son métier et de la façon dont les membres de Metallica s’acquittent de leur tâche chaque soir de concert.

Il déclare à la radio classic rock new-yorkaise Q104.3 : "Notre relation avec Metallica s’est beaucoup développée ces dernières années, après la pandémie. Ce que ces gars-là font -remplir des stades- nécessite beaucoup de constance et de passion pour ce qu’ils font, et ils le prennent très au sérieux.

"C’est très fascinant d’observer ces musiciens qui ont consacré toute leur vie à faire ce qu’elles font et à le faire très bien.

Le bassiste ajoute que Lars Ulrich, le batteur de Metallica, est méticuleux dans sa préparation des concerts. Il vérifie notamment la performance de Daniel Wagner, le batteur de Greta Van Fleet, dans le cadre de son rituel d’avant concert.

Il ajoute : "C’est beaucoup de travail, mais ils donnent l’impression que c’est facile. Lars nous a dit qu’il aimait beaucoup écouter le solo de batterie de Daniel lorsqu’il se fait masser pour se détendre avant le concert, puis il va dans sa salle de répétition et improvise un peu. "Ils sont très sérieux en ce qui concerne leur régime, ils mangent la même chose tous les jours et ils sont à fond dans leur travail.

"Si c’est ce que nous voulons faire quand nous aurons cet âge, je pense que c’est un bon exemple à suivre.

La tournée M72 se poursuit cette année et jusqu’en 2024 et Greta Van Fleet prendra la route de l’Europe plus tard dans l’année, en commençant par Hambourg, en Allemagne, le 6 novembre.

En Belgique, Greta Van Fleet fixe rendez-vous à leurs fans le 12 novembre 2023 à Forest National pour un show explosif.