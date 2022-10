Greta Thunberg ne se rendra pas à la COP27 en Égypte

Elle est devenue l’icône de la lutte des jeunes pour la préservation du climat, suite à ses grèves scolaires en 2018. L’an dernier, elle faisait à nouveau grand bruit en se rendant à Glasgow en marge de la COP26, qu’elle a qualifié d’"échec" à son issue (on se souvient tous de la "punchline" du "bla-bla-bla").

Cette année, Greta Thunberg sera-t-elle présente à la COP27, qui débutera dans quinze jours à Charm el-Cheikh ? "Non" a-t-elle répondu au cours d’une interview accordée à nos confrères de la BBC cette semaine. "On n’a pas besoin de moi là-bas. D’autres personnes venant de régions plus touchées par le réchauffement climatique vont s’y rendre, et je pense que leur voix a plus d’importance", a ajouté la jeune activiste.

"C'est trop de responsabilités"

Greta Thunberg qui confie également qu’elle ne pensait pas devenir un jour la figure de proue d’une mouvance d’ampleur mondiale. "C’est trop de responsabilités. Par moments, il m’arrive de craquer. Et je dirais que si vous pensez que tout l’espoir du monde doit reposer sur les épaules d’adolescents déjà dépassés, il y a un problème".