Grenouille cornue du mont Ky Quan San, singe Langur de Popa… Plus de 200 nouvelles espèces découvertes dans la région du Mekong

La région du Grand Mékong est un haut lieu de la biodiversité, grâce à ses paysages variés : on y trouve la jungle, la montagne, ou encore des formations karstiques. Elle recèle certaines des espèces les plus impressionnantes et les plus menacées du monde, notamment le tigre, l’éléphant d’Asie et le poisson-chat géant du Mékong.

Le WWF souligne que le rythme auquel sont découvertes de nouvelles espèces (plus de 3000 depuis 1997) prouve l’importance de préserver les écosystèmes fragiles de la région.