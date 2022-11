Grems, l’inclassable rapper-graffer sort son 10e album "10PKHO"

Culture du sample, mélodie, trap et un amour répété pour les mamans, cette phrase est comme un nuage de mots qui décrit (en partie) le rap de Grems aka Michaël Eveno. En l’espace d’une semaine, il a sorti ses 9e et 10e albums. Un clair-obscur qui penche tantôt vers une atmosphère très sombre (OUTRAGE) et dans un second temps beaucoup plus ouverte, éclectique et axée sur la collaboration (10PKHO). Explication par le maestro :

"J’ai fait ces deux albums pour finaliser une discographie de 10 albums solo sur 20 ans, finaliser cette manière bien à moi de faire un album, pour pouvoir passer au prochain cycle musical. Je suis passionné de rap, de l’ancien au nouveau, je me suis toujours tenue au courant des tendances pour évoluer musicalement.