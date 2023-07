Grêlons de plus de 12 cm, pare-brises explosés : les images les plus impressionnantes des orages en Italie

Alors que le Sud de l’Italie subit une canicule et des incendies historiques, le Nord du pays est en proie à une tempête qui dure depuis plusieurs jours avec des images chaque jour plus impressionnantes et terrifiantes que la veille.

Il y a quelques jours c’était une tornade qui avait frappé la région de Milan, on se souvient également de la coulée de glace dans la région de Vénétie. Aujourd’hui, dans la région du lac de Garde, l’orage a été d’une rare violence comme en témoignent les images partagées sur le réseau social Twitter (en train de devenir X. com). Un vol Milan – New York de la compagnie américaine Delta Airlines a dû être détourné vers Rome en raison des risques que représentait cette tempête.